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Промокоды на скидку «Консул»

Новых промокодов для Консул нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Не могу не оставить свой отзыв с благодарностью к акции. У отца юбилей, 50 лет, и он потребовал часы «как у президента». Даже скинувшись всей семьей у нас бы не получилось их ему подарить. Понятно, что он хотел именно швейцарские часы, а не китайскую подделку. Ну вот все спасла Черная Пятница. Заполнили купон с промокодом, пошли в ювелирный, даже продавцы удивились низкой итоговой цене по купону. Отец в радостном шоке, говорит, что не ожидал такого роскошного подарка, а просто шутил – думал, не потянем (он так и не знает о мощной скидке). У нас все получилось, спасибо!

  • Карина
  • 28.11.2017
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Информация о магазине «Консул»

Black Friday в магазине «Консул»

Если вы мечтали приобрести качественные швейцарские часы, но эта покупка казалась вам слишком затратной, то Черная пятница в «Консул» – возможность воплотить ваши мечты в жизнь и при этом получить максимальную скидку. Такой шанс выпадает только в период акции, которая называется Black Friday. Совершив покупки в магазине «Консул» или на сайте, вы сможете получить скидки не только на часы мировых швейцарских марок, но и на ювелирные украшения. На promokodus.com вас ждет много приятных сюрпризов, включая бонусные купоны и промокоды, которые можно будет использовать в период Черной пятницы. Не забывайте и о том, что самые выгодные позиции быстро раскупают, поэтом совершать покупку лучше в первый день распродажи.
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Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
Chtistmas Sale! Скидки до 60% на весь ассортимент товаров!