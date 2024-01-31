Промокоды на скидку «Консул»

Не могу не оставить свой отзыв с благодарностью к акции. У отца юбилей, 50 лет, и он потребовал часы «как у президента». Даже скинувшись всей семьей у нас бы не получилось их ему подарить. Понятно, что он хотел именно швейцарские часы, а не китайскую подделку. Ну вот все спасла Черная Пятница. Заполнили купон с промокодом, пошли в ювелирный, даже продавцы удивились низкой итоговой цене по купону. Отец в радостном шоке, говорит, что не ожидал такого роскошного подарка, а просто шутил – думал, не потянем (он так и не знает о мощной скидке). У нас все получилось, спасибо!

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