Промокоды Just.ru
Активные купоны и промокоды Just январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень приятный магазин, ненавязчивая клиентская служба, хороший ассортимент. Брал себе комп для игр, а жене всякие аксессуары для красоты по её заказу. Она же подсказала использовать промокод, в результате получил ещё клавиатуру и мышь почти бесплатно.
- Макс
- 15.02.2019
На сайте джаста покупал несколько раз мелкие товары,такие как наушники,клавиатуры,мыши,кухонную технику. Вцелом сайт симпатичный,удобный.Накладок обычно не было,операторы связываются довольно быстро,доставка быстрая.Один раз была небольшая накладка с курьером потому что у него не было сдачи,а меня тоже не предупредили,а в остальном проблем не было
- Костя
- 21.12.2015
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