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Промокоды Just.ru

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Очень приятный магазин, ненавязчивая клиентская служба, хороший ассортимент. Брал себе комп для игр, а жене всякие аксессуары для красоты по её заказу. Она же подсказала использовать промокод, в результате получил ещё клавиатуру и мышь почти бесплатно.

  • Макс
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  • 21.12.2015
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