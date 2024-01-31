Купоны и промокоды HomeMe
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Отзывы покупателей
Заказывали в этом магазине шкаф и диван, очень понравился стиль мебели данного магазина. Обслуживание на высшем уровне, все привезли в срок, без задержек, перед доставкой несколько раз звонили, уточняли день и время доставки. После доставки также звонили, уточняли устроило ли нас качество обслуживание их магазина. Мебель действительно качественная, стильная и недорогая. Мебелью пользуемся уже почти год, мы с супрогом очень довольны. Если кому нибудь из родственников или знакомых понадобится мебель, то будем советовать именно этот магазин.
- Алена
- 29.09.2014
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Информация о магазине HomeMe
Мебельный центр HomeMeЕсли вы еще не слышали про эту сеть, читайте скорее! За 12 лет работы фабрика мебели переросла в масштабное предприятие. Здесь придумывают, собирают, проверяют, хранят и доставляют продукцию для любимых покупателей. Выбрать подходящий товар вы можете в интернет-гипермаркете или одном из 50 магазинов по всей России. Все подразделения HomeMe соединены общей службой, поэтому заминки, простои и несоответствия ассортимента в каталоге и на складе возникают крайне редко. Оплатить покупку возможно после окончательного монтажа. Магазин публикует всю свежую информацию для клиентов в соцсетях, а также ведет блог, где публикует полезные советы по поводу освещения и дизайна квартиры. Чтобы вы не откладывали желанную покупку, HomeMe предлагает различные варианты скидок, кредитов и рассрочки.
Ассортимент HomeMeВ каталогах магазина представлены товары на любой вкус и кошелек.
- Корпусная мебель: шкафы, столы, стеллажи, стулья, тумбы, комоды, кухонные гарнитуры, детские парты.
- Мягкая мебель: диваны, кресла, банкетки, кровати, пуфы.
- Осветительные приборы: потолочные, настенные, встраиваемые, настольные и напольные светильники.
- Товары для дома: декоративные подушки, зеркала, вешалки.
- Матрасы, наматрасники, постельные принадлежности (подушки, одеяла).
- Внутреннее наполнение: секции, полки, короба, разделители ящиков.
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