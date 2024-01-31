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Купоны и промокоды HomeMe

Новых промокодов для HomeMe нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды HomeMe январь 2024

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Отзывы покупателей

Заказывали в этом магазине шкаф и диван, очень понравился стиль мебели данного магазина. Обслуживание на высшем уровне, все привезли в срок, без задержек, перед доставкой несколько раз звонили, уточняли день и время доставки. После доставки также звонили, уточняли устроило ли нас качество обслуживание их магазина. Мебель действительно качественная, стильная и недорогая. Мебелью пользуемся уже почти год, мы с супрогом очень довольны. Если кому нибудь из родственников или знакомых понадобится мебель, то будем советовать именно этот магазин.

  • Алена
  • 29.09.2014
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Информация о магазине HomeMe

Мебельный центр HomeMe

Если вы еще не слышали про эту сеть, читайте скорее! За 12 лет работы фабрика мебели переросла в масштабное предприятие. Здесь придумывают, собирают, проверяют, хранят и доставляют продукцию для любимых покупателей. Выбрать подходящий товар вы можете в интернет-гипермаркете или одном из 50 магазинов по всей России. Все подразделения HomeMe соединены общей службой, поэтому заминки, простои и несоответствия ассортимента в каталоге и на складе возникают крайне редко. Оплатить покупку возможно после окончательного монтажа. Магазин публикует всю свежую информацию для клиентов в соцсетях, а также ведет блог, где публикует полезные советы по поводу освещения и дизайна квартиры. Чтобы вы не откладывали желанную покупку, HomeMe предлагает различные варианты скидок, кредитов и рассрочки.

Ассортимент HomeMe

В каталогах магазина представлены товары на любой вкус и кошелек.
  • Корпусная мебель: шкафы, столы, стеллажи, стулья, тумбы, комоды, кухонные гарнитуры, детские парты.
  • Мягкая мебель: диваны, кресла, банкетки, кровати, пуфы.
  • Осветительные приборы: потолочные, настенные, встраиваемые, настольные и напольные светильники.
  • Товары для дома: декоративные подушки, зеркала, вешалки.
  • Матрасы, наматрасники, постельные принадлежности (подушки, одеяла).
  • Внутреннее наполнение: секции, полки, короба, разделители ящиков.
Для вашего удобства предметы на сайте собраны в соответствии с помещениями, для которых они предназначены. Так, вы легко найдете необходимую мебель для спальни, прихожей или гостиной в одном из разделов. HomeMe старается держать цены на низком уровне, но, если вы хотите узнать всё о скидках на мебель, читайте наш следующий раздел.

Виды промокодов и распродаж HomeMe

Команда Promokodus.com нашла для вас интересные способы получить приятный бонус или снизить стоимость покупки в интернет-магазине.
  • Проверяйте новости фирмы на главной странице сайта и в группах в соцсетях. Сезонные распродажи, крупный дисконт и особые условия анонсируются там.
  • Обращайте внимание на разделы «Хиты продаж», «Новинки» и «Спецпредложения». С их помощью вы получите доступ к комплектам по специальной цене или выгодным условиям доставки.
  • Ищите значки «Топ продаж», «Выбор звезд», «Суперскидка», «Лучшие отзывы», чтобы не ошибиться в выборе.
  • Участвуйте в акциях с раздачей купонов от HomeMe. Они проводятся регулярно и действуют в течение ограниченного времени.
  • Подпишитесь на новостную рассылку и получите по электронной почте персональную скидку на будущие покупки.
  • Воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой от банка-партнера.
  • Примените любой из кодов, представленных на данной странице.

Инструкция к промокодам HomeMe

Наши коды постоянно проверяются и обновляются, чтобы вы смогли позволить себе немного больше. Активировать их несложно: достаточно следовать простому алгоритму.
  1. После того как вы подобрали нужное предложение, нажмите «Открыть купон» и скопируйте появившийся буквенно-цифровой шифр.
  2. Перейдите на сайт homeme.ru, кликните «Купить» на карточке товара, который собираетесь приобрести.
  3. Вы окажетесь на страницы «Корзины». Здесь нужно проверить правильность характеристик, ввести личные данные, выбрать способ оплаты и доставки.
  4. Отдельная строка предназначена для ввода промокода. Заполните ее и кликните «Пересчитать».
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