Купоны и промокоды FixMobile
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Отзывы покупателей
Заказывал дисплей на nokia 6303. Заказ пришел через 9 дней в Ростовскую область.Упакован дисплей был отлично, а самое главное, что телефон ожил. Огромное спасибо компании за их оперативность и отзывчивость. Так держать!!!
- Александр
- 30.07.2020
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