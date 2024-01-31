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Промокоды «Ешь деревенское»

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Отзывы покупателей

"Ешь деревенское" - мое спасение, когда уже не знаешь, чем удивить все семейство) Люблю по выходным устраивать необычные ужины для семьи. Муж просто в восторге от новых блюд, а я с легкостью могу приготовить любую вкусность по понятным рецептам. Все продукты свежие и готовы к использованию. Да и цена за такие услуги довольно приемлема)

  • Елена
  • 20.07.2017
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