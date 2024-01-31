Это страница интернет-магазина electrolux-24.ru. Electrolux – знаменитый шведский бренд бытовой техники для дома. В каталоге можно найти необходимые электроприборы для кухни, постирочной, а также различные аксессуары. Магазин представляет огромный выбор надежной электротехники с гарантийным сроком 12 месяцев! У бренда есть своя программа лояльности. В сезон распродаж на акционные предложения действуют скидки до 50%, а также покупатель может получить подарок к своему заказу. Услуги по доставке заказов по всей России производит независимая транспортная компания. Сэкономить крупную сумму при приобретении качественных электроприборов вполне реально. Используй купоны и промокоды на скидку Electrolux («Электролюкс») за январь 2024 года при оформлении заказа и получай максимум выгоды от покупки фирменных товаров.

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