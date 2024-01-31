«ЕГЭ-Студия» готовит школьников к выпускным проверочным работам. Организация проводит занятия по математике, русскому языку, обществознанию и другим школьным дисциплинам. Обучение проходит в виде дистанционных и очных курсов, а также в формате интенсивов. В коллективе компании – преподаватели ведущих учебных заведений страны. Педагоги находятся в непрерывном контакте с родителями и учениками. Оценить уровень и методику сотрудника можно на бесплатном пробном уроке, а проверить свои знания – с помощью репетиционного онлайн-тестирования. Стоимость зависит от количества занятий, размера группы и других условий. Ты сможешь сэкономить при оплате солидную сумму денег благодаря действующим акциям! Изучи актуальные промокоды «ЕГЭ-Студия» за январь 2024 года, представленные на нашем сайте, выбери подходящее предложение и активируй его, чтобы получить скидку или бонус!

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