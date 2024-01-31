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Промокоды eBay

Новых промокодов для eBay нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды eBay январь 2024

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Информация о магазине eBay

eBay или, как произносят русскоговорящие, «Ебей» – американская интернет-платформа аукционов, где можно купить товары разных стран по привлекательной цене. Здесь есть одежда и обувь именитых брендов, косметика, товары для детей, смартфоны, ноутбуки и многое другое. Лоты выставляют частные продавцы и крупные компании. Чтобы покупки стали более выгодными используй купоны eBay, приобретай товары по акциям.


Как экономить на eBay

  • Покупай по акциям. Все действующие предложения находятся на главной странице ebay.com и в специальном разделе «Скидки дня». Попасть в него можно через главное меню вверху сайта.
  • Назначай свою цену в аукционах. Товары на eBay продаются по фиксированной цене и на аукционах. Ты можешь установить свою стоимость лота и если её никто не перебьет, то продукт достанется тебе. Победитель покупает товары по приемлемой для себя стоимости, которая зачастую значительно ниже рыночной.
  • Покупайте с бесплатной доставкой. У некоторых продавцов стоимость доставки весьма внушительна, доходит до стоимости товара. Отсеките их предложения, поставив галочку напротив «Бесплатной международной доставки» в фильтре поиска.
  • Используй купоны и промокоды «Ебей». Ты сможешь скинуть цену товаров, участвующих в акции или заказать их с бесплатной доставкой.

Рекомендуем проверять действующие акции до оформления покупки. Полный список актуальных предложений можно найти на сайте promokodus.com. Они находятся на одной странице, а потому их легко сравнить, чтобы выбрать лучшее. Подписавшись на нашу рассылку, ты всегда будешь в курсе новых распродаж не только на eBay, но и в других интернет-магазинах.

Как использовать промокоды и купоны

Скидку на покупку можно получить по промокоду и купону. Первый предполагает введение кода, во втором случае этого не требуется – скидка активируется автоматически при переходе на промо-страницу.

  • Если ты выбрал промокод для eBay, кликни по кнопке «Показать код».
  • Скопируй его и вставь в специальное поле при оформлении заказа.
  • Нажми на кнопку «Применить», чтобы скидка активировалась.

Если выбрал купон от «Ебей», жми на «Открыть купон» и «Перейти к акции». Откроется страница с товарами, которые можно купить по сниженной цене. Не забудь поделиться ссылкой с друзьями. Отправить промокод и купон можно с нашего сайта. Для этого предусмотрена специальная кнопка, она перенаправляет на мессенджер или социальную сеть. Поделись своим опытом, оставь комментарий для других пользователей.

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