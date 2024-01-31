Промокоды на скидку в «Декатлон»
Купоны на скидку и промокоды Decathlon январь 2024
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Отзывы покупателей
В Decathlon муж покупает себе всё для рыбалки, а я спортивные товары, сыну часто рюкзаки здесь заказываю, поэтому и промокод нам был на руку. Первый раз им воспользовались 2 недели назад: однозначно выгоднее получается, ждем новые купоны!
- Ярослава
- 20.03.2019
Люблю Декатлон за доступные цены, для туриста-новичка он просто незаменим. Брала здесь уже одежду для леса и города (футболки, флиску, носки, бандану), комплект посуды, рюкзак и коврик. Заказывала онлайн, поэтому удалось использовать скидочный промокод. Все покупки служат верой и правдой.
- Маргарита Потёмкина
- 09.03.2019
Для меня как туриста со стажем этот магазин оказался просто незаменим. Мы с сыном (он больше интересуется спортинвентарем) уже неоднократно сюда обращались. Распродажи и скидки очень хорошие. Всегда есть что подобрать, чтобы по карману было. Доставка по всей России для нас особенно актуальна (живем вдали от крупных городов).
- Игорь Александрович
- 13.12.2018
я походница-новичок :)) выбирала палатку, честно скажу, методом тыка, ну и цена понравилась. Заказала самовывоз, все в срок. Палатка отслужила наш выездной фестиваль на ура, месяц в лесу, никаких нареканий! Собственно, как и вся декатлоновская одежда/экипировка. Единственное кроссовки трекинговые - немножко не угадала с размером, но брала с большой скидкой и выгодно перепродала после возвращения домой:)) В общем я очень довольна качеством по такой цене! спасибо!
- Наталья
- 09.11.2016
Для меня это самый лучший магазин спортивной одежды!! Покупала ролики, различную мелочь типа бутылочек, обувь спортивную (кроссовки и зимние ботинки), куртки, футболки, бадлоны и т.п. Ношу некоторые вещи уже второй год! Соотношение цена-качество - обалденное!
- Лена
- 14.10.2016
Занимаюсь танцами, и спортивные вещи снашиваются за 1-2 месяца. Поэтому получается накладно, если одеваться в дорогих магазинах. В Decathlon я нашла все, что нужно для занятий, при этом с весомой экономией. Например, купила лосины за 350 рублей и спортивный бюстгальтер за 300, в то время как во всех остальных магазинах эти вещи стоили от 900 рублей. При этом качество вполне приемлемое. Decathlon, на мой взгляд, это действительно спортивный магазин, без нелогичного завышения цен, который делает упор на удобство и доступность! Зачем покупать спортивную одежду по высоким ценам? Её все равно придется часто менять. Это выброшенные деньги. Теперь отовариваюсь исключительно в Декатлоне.
- Надя
- 31.08.2016
Покупала там всякий мелкий инвентарь, цены у них относительно демократичные, посравнению с другими спортивными магазинами. Качество товара среднее, но мелочь купить можно. А вот одежду подобрать не смогла, ассортимент по этому типу товара скудный, качество так себе. В общем, магазин как магазин, со своими плюсами и минусами.
- Валерия
- 09.07.2015
Информация о магазине Decathlon
О магазине7 июля 1976 года был открыт первый магазин «Декатлон» во Франции. Здание было расположено рядом с продуктовым гипермаркетом «Ашан», что делало посещение Decathlon максимально удобным. Главные принципы гипермаркета– наличие большого ассортимента спортивных товаров и одежды для профессионалов и любителей активного образа жизни, а также постоянные скидки.
В России первый гипермаркет «Декатлон» открылся в 2006 году, а на сегодняшний день число магазинов превышает 50. В 2013 году начал работать сервис интернет-заказов. На сегодняшний день магазин является не только продавцом, но и производителем спорттоваров. Бренду принадлежит около 20 марок одежды, обуви и спортивных принадлежностей. Выгодное расположение магазинов позволяет посещать их без потери времени: здания располагаются рядом с крупными строительными и продуктовыми гипермаркетами. Нужна спортивная одежда или новая палатка, но совершенно нет времени на поиски? Совершить покупку можно после еженедельной закупки продуктов. Для самых занятых работает интернет-магазин decathlon.ru с выгодными условиями доставки.
Ассортимент магазинаГипермаркет «Декатлон» предлагает вниманию покупателей огромное количество товаров.
- Одежда для активного отдыха и занятий спортом (бадминтоном, теннисом, бегом, йогой и многими другими). Компания имеет собственное производство и тщательно следит за качеством товаров, поэтому одежда отличается долгим сроком носки и высоким уровнем комфорта.
- Обувь, в том числе собственной марки компании, для бега, для танцев, для альпинизма и других видов спорта. Как и в случае с одеждой, вся обувь подвергается строжайшему контролю качества.
- Аксессуары: очки, рюкзаки, сумки, повязки и прочие необходимые мелочи.
- Средства для ориентации на местности: компасы, рации и наушники.
- Товары для плавания: лодки, надувные круги и нарукавники для детей.
- Одежда для отдыха на пляже или занятий водными видами спорта.
- Большой ассортимент спортивного питания и витаминных добавок для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.
- Косметика по уходу за телом, массажеры, средства против укусов насекомых, солнцезащитная косметика.
- Всё для удобного отдыха на природе: палатки, походные принадлежности для приготовления пищи, защитная одежда и прочие необходимые мелочи.
- Велосипеды, роликовые и ледовые коньки, самокаты.
Как сэкономить в «Декатлон»Магазин постоянно проводит различные акции. Наши действующие промокоды «Декатлон» помогут сэкономить еще больше!
- Получите скидку от 5 до 50 процентов от стоимости товара. Чем большевыгода, тем короче срок действия кода.
- Воспользуйтесь купоном на первый заказ. Цена уменьшится, как только кодовое слово будет активировано.
- Введите код, чтобы получить скидку на доставку или же воспользоваться услугами транспортных компаний бесплатно.
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