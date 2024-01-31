О магазине

7 июля 1976 года был открыт первый магазин «Декатлон» во Франции. Здание было расположено рядом с продуктовым гипермаркетом «Ашан», что делало посещение Decathlon максимально удобным. Главные принципы гипермаркета– наличие большого ассортимента спортивных товаров и одежды для профессионалов и любителей активного образа жизни, а также постоянные скидки.

Ассортимент магазина

Одежда для активного отдыха и занятий спортом (бадминтоном, теннисом, бегом, йогой и многими другими). Компания имеет собственное производство и тщательно следит за качеством товаров, поэтому одежда отличается долгим сроком носки и высоким уровнем комфорта. Обувь, в том числе собственной марки компании, для бега, для танцев, для альпинизма и других видов спорта. Как и в случае с одеждой, вся обувь подвергается строжайшему контролю качества. Аксессуары: очки, рюкзаки, сумки, повязки и прочие необходимые мелочи. Средства для ориентации на местности: компасы, рации и наушники. Товары для плавания: лодки, надувные круги и нарукавники для детей. Одежда для отдыха на пляже или занятий водными видами спорта. Большой ассортимент спортивного питания и витаминных добавок для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре. Косметика по уходу за телом, массажеры, средства против укусов насекомых, солнцезащитная косметика. Всё для удобного отдыха на природе: палатки, походные принадлежности для приготовления пищи, защитная одежда и прочие необходимые мелочи. Велосипеды, роликовые и ледовые коньки, самокаты.

Как сэкономить в «Декатлон»

Получите скидку от 5 до 50 процентов от стоимости товара. Чем большевыгода, тем короче срок действия кода. Воспользуйтесь купоном на первый заказ. Цена уменьшится, как только кодовое слово будет активировано. Введите код, чтобы получить скидку на доставку или же воспользоваться услугами транспортных компаний бесплатно. Вы любите приятные подарки? Тогда получите скидку в день рождения.Подробные условия описываются в условиях использования промокода.

В России первый гипермаркет «Декатлон» открылся в 2006 году, а на сегодняшний день число магазинов превышает 50. В 2013 году начал работать сервис интернет-заказов. На сегодняшний день магазин является не только продавцом, но и производителем спорттоваров. Бренду принадлежит около 20 марок одежды, обуви и спортивных принадлежностей. Выгодное расположение магазинов позволяет посещать их без потери времени: здания располагаются рядом с крупными строительными и продуктовыми гипермаркетами. Нужна спортивная одежда или новая палатка, но совершенно нет времени на поиски? Совершить покупку можно после еженедельной закупки продуктов. Для самых занятых работает интернет-магазин decathlon.ru с выгодными условиями доставки.Гипермаркет «Декатлон» предлагает вниманию покупателей огромное количество товаров.Список далеко не полный, ведь ассортимент товаров здесь впечатляющий!Магазин постоянно проводит различные акции. Наши действующие промокоды «Декатлон» помогут сэкономить еще больше!«Декатлон» позволяет приобретать любые товары для спорта и активного отдыха. Экономьте с промокодами и купонами, приобретайте нужные вам вещи и аксессуары по выгодным ценам! Интернет-магазин decathlon.ru даст возможность купить все нужные товары, не выходя из дома. Выбирайте подходящие товары и наслаждайтесь выгодой.