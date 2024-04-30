Ну вот, теперь хоть не стыдно в отпуск ездить. Была у меня единственная сумка с тележкой на кривых колесиках, выкинула теперь ее за ненадобностью. Купила вот, по случаю Черной Пятницы очень вместительный и крепкий чемоданчик по купону со скидкой, а там еще и промокод сработал, цена вообще копеечная стала. Пожалела, что сразу два чемоданчика не взяла – с нашей семейной любовью к путешествиям одной сумки мало. Подождем еще подобных акций, не упущу больше такой возможности. Задумка с пятницей – замечательная.

Компанию мне очень нахвалили как мировой бренд и гарантию качества. Окей, решил выбрать себе что-нибудь.На пластиковые чемоданы цены были просто заоблачные, так что выбирал себе что-нибудь тканевое. Чемодан сделан довольно качественно, все аккуратно сшито, ровные строчки, ниток не торчит, подкладка пришита аккуратно, ручка прочная. Всем был доволен поначалу, разве что он был тяжеловат. В последствии оказалось, что чемодан достаточно не износоустойчивый. Ткань на боках протерлась довольно быстро, ручка стала слегка болтаться, колеса, правда, хоть и потерлись, но остались целы. В общем качество ниже заявленного. Еще один недостаток - трудности с гарантийным обслуживанием. Были проблемы с замком, но компания не хотела принимать чемодан в ремонт по гарантии.