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Промокоды Boardshop №1

Новых промокодов для Boardshop №1 нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Boardshop №1 январь 2024

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Отзывы покупателей

Продавцы там классные! Ребята знают толк в скейтбординге, всегда помогут если что) Ну а сам стаф качественный, выбор большой. На скидках обувь там купить - то, что надо, бывает остаются классные модели.

  • Маша
  • 23.09.2016
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