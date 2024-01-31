Bikeme – автоматизированная аренда экологичного транспорта. Услуга актуальна для тех, кто хочет поддерживать отличную спортивную форму или передвигаться по городу без пробок. После установки фирменного приложения ты сможешь взять самокат или велосипед на ближайшей парковочной станции! Достаточно оплатить абонемент и отсканировать QR-код на устройстве. Завершить поездку можно в любом месте, предусмотренном правилами проекта. Сотрудники регулярно проверяют исправность оборудования. При необходимости клиенты могут оперативно связаться со специалистами службы технической поддержки. Сервис работает без перерывов и выходных дней. Хочешь воспользоваться техникой на максимально выгодных условиях? Обрати внимание на промокоды Bikeme (Bike Me) за январь 2024 года, представленные на нашем сайте! Применяй их в момент оплаты и получи существенную скидку или подарок!

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