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Отзывы покупателей
У меня уже второй ноутбук этой фирмы и никаких нареканий нет, одним четыре года пользовалась, вторым вот месяц, но очень довольна) Не подводит ни в чем...по всем параметрам устраивает и могу всем посоветовать их к покупке)
- Кира
- 18.12.2017
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