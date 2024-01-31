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Акции и купоны Asus

Работа с магазином Asus приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

У меня уже второй ноутбук этой фирмы и никаких нареканий нет, одним четыре года пользовалась, вторым вот месяц, но очень довольна) Не подводит ни в чем...по всем параметрам устраивает и могу всем посоветовать их к покупке)

  • Кира
  • 18.12.2017
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