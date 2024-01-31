Купоны на скидку ABA English
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Отзывы покупателей
Давно собиралась начать изучать английский язык, т.к. утратила хорошие школьные знания, но никак не могла собраться и не знала с чего начать. Сервис ABA English очень помог мне! Без особого труда я подтянула свой английский за короткое время и так увлекательно! Теперь даже иностранцев на улице понимаю с легкостью, но вот ответить четко пока не могу - многое еще нужно осилить. Очень рекомендую данный сервис - и удобно, и интересно)
- Кристина
- 02.08.2017
Для работы срочно понадобилось повышение знаний по английскому языку, а в особенности - разговорному. Найти иностранцев для свободных разговоров было тяжело, а слушать поставленную речь аудиозаписей учебников было довольно скучно. На сервисе ABA English я нашел очень много интересных короткометражек, которые как раз мне и помогли. Выполняя все задания, я быстро достиг необходимых навыков, а на работе дали повышение! :)
- Олег
- 02.08.2017