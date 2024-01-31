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Отзывы покупателей
Очень приятное впечатление от процесса покупки. По телефону продавать умеют, в магазине приятно общаются, помогли с подключением. Самовывоз в интересном здании, где на стенах, на лестнице, на этажах висят картины. Как на выставке! В общем – рекомендую!
- Владимир
- 29.03.2018
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