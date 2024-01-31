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Промокоды на скидку The Body Shop в Беларуси

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Отзывы покупателей

Супер-магазин! Доставка как часы, акций море. Единственный недостаток - нельзя через монитор понюхать ))) Если сравнивать с обычным магазином, акций тут больше и они интереснее. Обычно пополняю здесь запасы крема и гигиенической помады с конопляным маслом (вещь! всем обладателям сухой кожи реокмендую в обязательном порядке!), но нет-нет да и прихвачу еще что-нибудь) Из последнего очень понравились массажные масла. В общем, обратите внимание на этот магазин. Оно того стоит)

  • Анна
  • 04.08.2016

Хороший интернет-магазин, всем советую! Заказывала пару раз, доставка через 5 дней в Санкт-Петербург с момента заказа насколько помню, доставили в срок. Никаких проблем с заказом не было. Покупала гели для душа, скраб, пену для ванн, молочко для тела, средства для умывания разные, крема, все очень понравилось) Буду еще заказывать! Причем через интернет заказывать выгодней, акций и скидок гораздо больше, а доставка бесплатная)

  • Светлана
  • 24.11.2015
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