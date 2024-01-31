Stenders – латвийский бренд, выпускающий органическую косметику для женщин и мужчин. В фирменном российском магазине марки в широком ассортименте представлены скрабы и маски для лица, увлажняющие и омолаживающие сыворотки, соблазнительные зефиры и муссы для тела, цветочные тоники и молочко для ванн. Кроме того, компания производит шампуни и масла для восстановления волос. В состав продукции входят натуральные компоненты: экстракты клюквы, облепихи и корней дикой розы, маточное молочко, пчелиный воск, яблочная вода. Вместе с заказом в качестве комплимента клиент получает бесплатные пробники новинок. Позаботиться о своей красоте, здоровье кожи и волос можно без больших затрат! Чтобы сэкономить на покупках в магазине, активируйте уникальные купоны Stenders за январь 2024 года в Беларуси. Выбрать подходящий код можно из списка, размещенного внизу этой страницы.

Подробнее Скрыть