Интернет-проект cleve.ru специализируется на организации различных дистанционных конкурсов среди школьников. Подготовкой заданий занимаются опытные учителя. Автоматизированный процесс проведения олимпиад позволяет минимизировать количество ошибок во время проверки и добиться наиболее высоких результатов. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться со списком предстоящих мероприятий и оплатить регистрацию. Сразу же после отправки ответов учащиеся получают именной наградной материал. В «Личном кабинете» можно просмотреть допущенные ошибки. Купоны и промокоды «Клевер» за январь 2024 года в Беларуси позволяют детям участвовать в интеллектуальных соревнованиях с минимальными затратами. Чтобы сэкономить при подаче заявки, введи уникальный код в специальное поле. Скидка будет рассчитана автоматически. Не забудь уточнить срок действия спецпредложения, чтобы гарантированно получить выгоду.

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