Dylyver – современное приложение создано для быстрых и дешевых поездок по вашему городу. Используя программу, вы в кротчайший срок можете вызвать такси от стандартного и премиум класса, до минивэна или автобуса для ваших путешествий. Вызвать транспорт таким способом можно не только в России, но в других странах мира. Dylyver предоставляет демократические цены на поездки и удобные способы оплаты: наличными и банковской картой. Особенностью данного приложение можно выделить: возможность разделения стоимости поездки с попутчиками, выбор водителя, с которым ездили ранее, поиск уже поданой машины, с помощью функции дополненной реальности. Эта функция визуально обозначит, в какую именно машину вам садиться. Используйте коды и промокоды Dylyver за январь 2024 года в Беларуси. Введите комбинацию, состоящую из букв и цифр, в специальное поле в приложении, и экономьте время и средства на передвижении по городу.

Подробнее Скрыть