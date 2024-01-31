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Промокоды и акции Clinique в Беларуси

Работа с магазином Clinique приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Clinique январь 2024

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Отзывы покупателей

Отличный бренд! Сочетание декоративной и уходово-медицинской составляющей в косметики.Возможно недешево, но часто можно попасть на какие-то акции. Купила как-то тушь + карандаш для глаз всего за 750 рублей! Когда обычно только тушь стоит 1300 :) Кстати, про тушь: самая маленькая у них (но не по стоимости), но она очень суперская. Влагостойкая (смывается теплой водой), прошла мои испытания слезами, морем и дождем ;) и щеточка не как ершик, как сейчас популярно. Короче очень круто. Люблю эту марку

  • Мария
  • 21.09.2016
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