Bird – экологичная альтернатива автомобильному транспорту. Сервис предоставляет быстрый доступ к электросамокатам в разных уголках мира! Загрузи фирменное приложение и пройди регистрацию, чтобы иметь возможность выбирать и активировать устройства. Для начала аренды достаточно отсканировать QR-код на корпусе. Компания предлагает различные тарифные планы, в том числе выгодные абонементы на день, неделю или месяц. Среди доступных опций есть групповые поездки. Консультанты службы поддержки помогут решить любые вопросы, связанные с работой оборудования и оплатой услуг. Благодаря действующим акциям ты сможешь передвигаться по городу на особых условиях! Обрати внимание на актуальные промокоды (promo and coupon codes) Bird за январь 2024 года в Беларуси! Мы собрали для тебя все специальные предложения и добавили информацию о сроках их действия. Выбери в нашем списке лучшие варианты и получи максимальную выгоду!

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