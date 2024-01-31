Многие наивно полагают, что покупать в больших сетевых магазинах безопаснее, чем в маленьких. Я тоже так думал, пока не совершил покупку в магазине «220 вольт». Качество магазина в полной мере раскрывается, когда возникает проблема, и это мой случай. В инструкции перфоратора, который я там купил, было написано, что он предназначен для ударного и безударного сверления, а также для долбления. Полагаясь на честность магазина, я не проверил наличие всех 3-х функций в магазине. Однако потом, когда мне понадобилось сбивать цементный наплыв на потолке, я обнаружил, что перфоратор мог только сверлить. Такой перфоратор мне вообще был не нужен, потому что у меня уже была ударная дрель. Поэтому я обратился в магазин, чтобы они забрали обратно товар, с которым они ввели меня в заблуждение. Не тут-то было. Они попытались всё свалить на производителя, вина которого, конечно, была, но я объяснил им, что они отвечают за товар, которым торгуют, и за информацию, опубликованную у них на сайте. Тогда они просто послали меня. Как выяснилось впоследствии, это была политика всего магазина, а не инициатива одного нечестного продавца. Таким образом, после того, как я потратил несколько тысяч руб. на перфоратор, мне пришлось покупать другой, который мог бы долбить, а этот мне остаётся только выбросить. Поскольку магазин этот большой, то у них множество сотрудников, которые, конечно же, пишут положительные отзывы. Лично я никогда не читаю положительные отзывы, потому что это всегда обман. Я сам теперь забуду дорогу в этот магазин, но всякому думающему купить что-либо в магазине «220 вольт», я советую быть очень осторожным, а лучше вообще не рисковать с этим магазином.

Александр Борисович

Александр Борисович 10.02.2018