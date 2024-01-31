Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Для дома и дачи
  4. Строительство и ремонт
  5. 220 Вольт

Промокоды на скидку «220 Вольт» в Беларуси

Активные купоны и промокоды 220 Вольт январь 2024

Все товары с выгодой до 30% по программе лояльности!
Открыть купон
Открыть купон
-5% на все инструменты и оборудование в Worx по промокоду! Все промокоды Worx (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
От 14 рублей за антисептики, перчатки и маски!
Открыть купон
Открыть купон
Возврат до 15% бонусными баллами при любой покупке!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и скидки «220 Вольт» – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон
-3% по промокоду на весь каталог товаров! Все промокоды Pnevmoteh (5)
Все промокоды
WOW Показать код
WOW Показать код

Промокоды сайтов, похожих на 220 Вольт

Нож для стейка Sambonet T-Bone с выгодой 67% по промокоду! Все промокоды Porzellantreff (8)
Все промокоды
880 Показать код
880 Показать код
Скидка 10% на освещение для дома и улицы! Все промокоды Лю.ру (3)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Скидка 3% по промокоду пенсионерам на заказ товаров для дома! Все промокоды Ormatek (18)
Все промокоды
нер Показать код
нер Показать код
Всего 990 рублей! Накидка для компьютерного кресла с выгодой 50% по коду в VMMGAME! Все промокоды VMMGAME (11)
Все промокоды
us3 Показать код
us3 Показать код
Выгода 10% по промокоду на домашний текстиль! Все промокоды Postel Deluxe (12)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% по промокоду на все семена и инструменты от Onlinesemena! Все промокоды Onlinesemena (7)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны 220 Вольт

Вводи промокод и получай скидку до 50% на все категории товаров! dus Показать код
dus Показать код
Скидка до 50% на популярные товары для дома и дачи по эксклюзивному промокоду! s12 Показать код
s12 Показать код

Похожие предложения

Pnevmoteh
Pnevmoteh
DEWALT
DEWALT
Worx
Worx
Oma
Oma
Porzellantreff
Porzellantreff
Loft-Concept
Loft-Concept

Отзывы покупателей

Многие наивно полагают, что покупать в больших сетевых магазинах безопаснее, чем в маленьких. Я тоже так думал, пока не совершил покупку в магазине «220 вольт». Качество магазина в полной мере раскрывается, когда возникает проблема, и это мой случай. В инструкции перфоратора, который я там купил, было написано, что он предназначен для ударного и безударного сверления, а также для долбления. Полагаясь на честность магазина, я не проверил наличие всех 3-х функций в магазине. Однако потом, когда мне понадобилось сбивать цементный наплыв на потолке, я обнаружил, что перфоратор мог только сверлить. Такой перфоратор мне вообще был не нужен, потому что у меня уже была ударная дрель. Поэтому я обратился в магазин, чтобы они забрали обратно товар, с которым они ввели меня в заблуждение. Не тут-то было. Они попытались всё свалить на производителя, вина которого, конечно, была, но я объяснил им, что они отвечают за товар, которым торгуют, и за информацию, опубликованную у них на сайте. Тогда они просто послали меня. Как выяснилось впоследствии, это была политика всего магазина, а не инициатива одного нечестного продавца. Таким образом, после того, как я потратил несколько тысяч руб. на перфоратор, мне пришлось покупать другой, который мог бы долбить, а этот мне остаётся только выбросить. Поскольку магазин этот большой, то у них множество сотрудников, которые, конечно же, пишут положительные отзывы. Лично я никогда не читаю положительные отзывы, потому что это всегда обман. Я сам теперь забуду дорогу в этот магазин, но всякому думающему купить что-либо в магазине «220 вольт», я советую быть очень осторожным, а лучше вообще не рисковать с этим магазином.

  • Александр Борисович
  • 10.02.2018

Несколько раз делала заказ в интернет-магазине и оба раза - без нареканий! Всё чётко, доставка в магазин для самовывоза - точно в срок, работники при тебе всё проверяют, заполняют гарантию и, если нужно, поясняют нюансы работы. В общем, осталась довольна!

  • Анастасия
  • 18.01.2018

Заказывал различный инструмент и технику, довольно быстро после заказа перезванивает менеджер. В случае оплаты электронными деньгами менеджер после звонка присылает ссылку для оплаты. Везут обычно долго, дней 5-10, но везут :) В целом магазин нормальный, плюс есть бесплатная доставка при заказе от 8-9к рублей (точно не помню).

  • Максим
  • 27.09.2014
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.