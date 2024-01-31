Промокоды Playkey в Азербайджане
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Отзывы покупателей
Мой старый комп Фар Край и Ведьмака уже не тянет, а поиграть хочу. Купил подписку на Плейкей. Даже не ожидал, что качество графики будет таким высоким, как на новом железе. Спасибо вам за промокод, с его помощью купил самый выгодный тариф. Сервис улетный, всем советую.
- Женя Огаркин
- 02.02.2019
Согласен,раньше я платил 500 руб.за 70 часов.теперь 1300.лаги как были так и остались.Кароч сервис скотился в пропасть.я никому не рекомендую
- Сергей
- 23.11.2018
сервис очень крутой нигде не могла его найти
- Ирина
- 25.04.2018
Неплохой сервис,правда пользуюсь меньше месяца,не знаю хватит ли 70 часов,играю в ночное время)там безлим по времени
- Данил Васильев
- 19.08.2017
Давно искал подобный сервис, в PlayKey порадовала цена на подписку, довольна низкая, сравнимая с походом в тот же "Мак", а получаешь комфортную игру даже на старом железе. Играется комфортно, лагов нет, пинг хороший.
- Андрей
- 22.06.2017
Сервис классный. Отзывчивая техподдержка. В группе ВК можно узнать о всех новостях и акциях. Удачи вам!
- Гала
- 20.03.2017
Сервис крутой, но подписка стоит 590рублей в месяц, а играть в этот месяц можно только меньше 3дней... Можно конечно купить еще дополнительное вреия (1200минут за 200рублей) что вам обойдётся в кругленькую сумму за месяц. Итог: лучше это время скопить на нормальный компьютер...
- Владимир.
- 31.08.2016
Крутяк, а не сервис! Кто бы знал что мой ноут может тянуть GTA V и Division! Мечта сбылась!
- GamerOne
- 05.04.2016
замечательный сайт!! очень доволен !!есть лаги небольшие но это не портит всю идею!! респект и удачи в проекте ребята!! если вы конечно это читаете=)
- Санчес
- 01.02.2016
Сервис просто гениальный по своей идее правда пока есть недоработки типа падения картинки в самой игре. Классно что есть возможность бесплатно сохранится в игре. Да еще хочется видеть в проекте побольше игр=)
- РазДваТри
- 26.12.2015