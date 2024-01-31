VDS Selectel (ранее – Vscale) – это надежный облачный хостинг, созданный специально для разработчиков ПО, веб- и мобильных приложений. С помощью современного сервиса вы сможете использовать виртуальную инфраструктуру для реализации различных задач, начиная от тестирования кодов и заканчивая запуском готовых проектов. Простой API, продуманная панель управления, мощная аппаратная архитектура – основные достоинства популярного хостинга. Достаточно гибкая ценовая политика компании позволяет опробовать возможности системы без серьезных финансовых вложений. На сайте действует специальная партнерская программа. Чтобы воспользоваться услугами ресурса по сниженной стоимости, активируйте промокоды VDS Selectel (Vscale.io) за январь - февраль 2024 года в Армении. Просим не забывать о том, что купоны действительны только в течение определенного периода.

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