Промокоды «Зимняя сказка» в Абхазии
Активные купоны и промокоды «Зимняя сказка» январь - февраль 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Зимняя сказка»
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Вчера заказала себе ёлочку «Нормандия, заснеженная» с 40% скидкой. Оперативно сработали менеджеры, поставили доставку на субботу. Очень понравилась менеджер, была очень доброжелательной и приятной, прямо не хотелось прекращать разговор. Я даже и не подозревала, что в субботу могут доставить. Привезли, к квартире подняли. Дали время проверить товар. Очень добрый и веселый курьер оказался. :) Магазин оставил о себе очень приятные впечатления. Знаю теперь точно, где буду всегда делать новогодние покупочки! И вам всем советую. :)
- Татьяна
- 25.11.2017
Добавить отзыв