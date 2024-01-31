Yoybuy – это магазин-посредник, с помощью которого вы сможете заказывать интересующие вас китайские товары с Taobao. Схема сотрудничества с компанией довольно проста. Чтобы оформить заказ, нужно выбрать подходящую позицию из каталога Taobao и указать ссылку на нее в сервисе Yoybuy. Система автоматически переведет информацию о продукции на русский язык и сразу же сообщит точную стоимость услуг. После оплаты покупки товары поступают на собственный склад сервиса Yoybuy в Китае, а затем специалисты пересылают их вам. Таким образом, вы можете заказать несколько позиций у разных продавцов и получить всё в одной посылке. Компания предлагает клиентам различные способы доставки. Оплатить приобретенные вещи можно с помощью банковской карты или электронного кошелька. Получайте дополнительные бонусы на шопинг, используя актуальные купоны Yoybuy за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Не упустите возможность сэкономить по максимуму!

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