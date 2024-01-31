«‎Яндекс.Навигатор» – это уникальное приложение для смартфонов и планшетов. Программа умеет строить лучшие маршруты с учетом пробок и перекрытий, оповещать пользователя о камерах и скоростных ограничениях, находить парковки и искать необходимые организации: кафе, гостиницы, магазины. Еще одно преимущество сервиса – наличие голосового помощника. Разработчики постоянно совершенствуют продукт и добавляют новые функции. Например, вы можете оплачивать заправку прямо из машины. При этом благодаря действующим кодам вы будете получать приятные бонусы. Специально для самых практичных водителей мы размещаем на этой странице актуальные спецпредложения проекта. Вы можете активировать коды и промокоды «‎Яндекс.Навигатор» («Яндекс.Заправки») за январь - февраль 2024 года в Абхазии, чтобы экономить на покупке топлива. Чтобы забрать свой подарок, обязательно заранее привяжите банковскую карту к своему аккаунту.

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