«Вормикс» – это игра с элементами аркады, экшн стратегии и шутера, где можно играть с друзьями против всего мира. Тренируйся и оттачивай навыки, чтобы показать их в реальном бою с живым противником. Скачивай бесплатно на свой смартфон и начни развлекаться. Тебя ждут сотни карт и разнообразных локаций, множество забавных героев с различными возможностями, целый арсенал оружия и вспомогательных гаджетов. Придумывай беспроигрышную тактику и избавляйся даже от самых сложных противников. Подкидывай бомбы, блокируй проходы, атакуй без промедлений, дерись против компьютера или соревнуйся с друзьями за звание победителя. Интересная развлекательная игра в милой и уютной обертке для всей семьи ждет тебя. Забирай наши промокоды «Вормикс» (Wormix) за январь - февраль 2024 года в Абхазии, активируй в специальном окне и получай кучу бонусов и отличное боевое настроение. Победи всех и стань чемпионом!

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