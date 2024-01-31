Бонус-коды World of Warships в Абхазии
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Отзывы покупателей
Классная игрушка. Мне, как офис-менеджеру очень удобно, что нет двухчасовых миссий: поиграл 15 минут, и можно спокойно закрыть не боясь, что твою команду без тебя расстреливают)
- Леша
- 30.09.2018
Играю сам, и агитирую друзей по работе. Удобно, что можно играть в перерывах, потому что есть короткие сессии. Вкладывать донат не обязательно, что для современных игр большая редкость.
- Олег
- 23.09.2018
эта игра это тоже самое,что и танки, только с кораблями. Многие мои друзья играют в них,но танки мне не очень нравились а вот корабли заинтересовали. Игра хоть и клон но отлично сделана, графика, движок, физика,реалистичность и управление на высоте. Есть множество кораблей которые надо прокачивать,думаю игра понравиться любителям игр с морскими сражениями.
- Sting
- 05.01.2016
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