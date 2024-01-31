«Специалист» – ведущий российский учебный центр при МГТУ им. Н. Э. Баумана. В ассортименте организации – тысячи обучающих курсов для новичков и профи, которые желают повысить уровень квалификации. Вы можете освоить программирование, веб-дизайн, бухгалтерию, маркетинг, менеджмент, иностранные языки. Кроме того, опытные преподаватели помогают старшеклассникам с подготовкой к экзаменам. Важно, что центр предлагает клиентам как оффлайн-программы, так и онлайн-занятия. Постоянные акции позволяют значительно сэкономить на обучении и сделать первый шаг к успешной карьере. Мы знаем, что дополнительное образование может быть еще доступнее! В нижней части данной страницы уже собраны актуальные промокоды на скидку и купоны «Специалист.ру» за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Для получения бонусов их необходимо активировать при оформлении заявок на выбранные курсы.

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