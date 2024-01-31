Miro – это платформа с удобным рабочим пространством для создания различных проектов и визуализаций. И все это с удаленным доступом и повышенной безопасностью, надежным хранилищем и иными полезными вещами! А еще в системе доступна интеграция различных нужных и привычных сервисов. Создавай задачи для всей команды в едином пространстве: среди доступных инструментов карточки и списки, диаграммы и графики, схемы, майндкарты и многое другое. Можно определять стратегию в прямом эфире, устанавливать цели, раздавать роли, назначать сроки безо всяких ограничений. Совместная работа может быть действительно комфортной и эффективной при наличии качественного инструментария с широким спектром применения. Зарегистрируйся бесплатно и попробуй качественный продукт! Воспользуйся непревзойденной платформой для работы группой, а собранные прямо на этой странице промокоды (promo codes) Miro («Миро») за январь - февраль 2024 года в Абхазии помогут значительно сэкономить на оплате.

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