«МадАут» – 3D-игра, где ты сможешь стать гангстером и погрузишься в темную жизнь криминальной части большого города. Играй с другими игроками со всего мира в режиме онлайн или проходи в одиночку при отсутствии выхода в интернет. Тебя ждет более 30 сюжетных миссий с захватывающими поворотами сюжета и яркими преступлениями. Отыгрывай законопослушного гражданина или отпетого бандита, зарабатывай на дополнительных работах в сети. Огромный открытый мир не даст заскучать, исследуй разнообразные локации от города до пустыни. Создай уникального персонажа, устраивай гонки на тачках, сколоти свою банду – и все это в постсоветской эстетике. Заработай репутацию опасного парня и держи свой район в страхе. Воспользуйся нашими промокодами и кодами «МадАут 2» (Madout 2) за январь - февраль 2024 года в Абхазии для получения дополнительных скидок и подарков. Стань кем угодно и покори эту вселенную!

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