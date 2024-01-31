Learn at Home – это онлайн-школа для тех, кто хочет быстро и эффективно выучить английский язык. После прохождения теста пользователь получает персональную программу с интересными упражнениями. Вы будете запоминать готовые фразы для общения, а не отдельные слова. Обучение охватывает грамматику, аудирование, речь, письмо, а клипы, фильмы, интервью и комиксы делают занятия более увлекательными. Все задания проверяются опытными преподавателями. При необходимости можно заказать пробный урок. Функциональность сайта позволяет наглядно и точно измерить ваш прогресс в изучении языка, а при желании вы сможете сравнить свои результаты с другими пользователями. Сэкономить при оплате услуг вам помогут эксклюзивные промокоды LearnatHome за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Активируйте купон в «Личном кабинете» и получите мгновенную скидку! Свежие предложения вы можете найти на нашем сайте: следите за обновлениями!

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