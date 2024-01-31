Fatal Force – многопользовательская онлайн RPG. В этой игре тебе предстоит попробовать себя в роли владыки целого континента. Тебя ждет волшебный мир магии и меча, захватывающие сражения, сильные враги и сложные подземелья, а отличная графика и спецэффекты, разнообразие уровней и врагов подарят незабываемый опыт. Невероятно подкупает плавный игровой процесс и легкое управление. Для завоеваний ты сможешь собрать армию из различных существ и рас: богов, демонов, эльфов и человеческих наемников. Ходи на могучих боссов в рейды и зачищай разнообразные локации! К выбору доступен один из трех уникальных классов со своими особенностями, который можно улучшить на свой вкус. Сражайся вместе с другими игроками! Играй каждый день и получай классные награды и подарки за вход. Активируй промокоды и коды Fatal Force («Фатал Форсе») за январь - февраль 2024 года в Абхазии, облегчи свой тернистый путь владыки дополнительными бонусами!

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