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Промокоды и коды «Dragon Knight» в Абхазии

Активные купоны и промокоды Dragon Knight январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

так все в игре нравится, но напрягает то что ресурсы а то есть именно балены за которые практически продается все в игре не где взять ,кроме жемчуга дракона и то там выпадает очень редко,и получается что игроку кроме как донатить нет выбора в игре чтоб подняться, как то ..чтобы вкидывать наличный вот это очень большой минус в игре ..вип это все ясно привилегии ,но даже с випом очень мало плюсов ..и получается чтобы расти в игре нужно бухать туда бабло не мерено ..так что я бы не советовал начинать играть в эту игру людям с пустым кошельком ,особенно детям ..чтобы сберечь их психику..

  • Drag_
  • 14.02.2016

Играю в эту игру уже месяц, довольно интересная пока, из самого необычного для меня пока возможность вырастить собственного дракона, за которым надо ухаживать. От вида дракона зависят его способности, так что главное - не затупить и выбрать подходящего тебе))) Из минусов я бы выделила то, что невозможно выбрать расу и специализацию произвольно, они взаимосвязаны. Ну, собственно, пока мне все нравится, посмотрим , как дальше пойдет))

  • Кукла колдуна
  • 09.12.2015
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