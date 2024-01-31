Вам близка тематика постапокалиплиса? Воспользуйтесь купонами или кодами (codes) Crossout («Кроссаут»), чтобы погрузиться в фантастический мир нового онлайн-экшна с детализированной графикой! Разработчики предлагают геймерам уникальную возможность создавать боевые машины из сотен подручных запчастей: бензопил, дрелей, реактивных ускорителей, ржавых дверей, современных дронов и не только. Смело экспериментируйте с броней, вооружением и вспомогательными системами. Основа игры – зрелищные сражения между автомобилями, принадлежащими персонажам разных фракций. Битвы впечатляют реалистичностью: вы можете отстрелить любой элемент машины противника. Кроме того, вам предстоит работать в мастерской, заниматься торговлей, помогать соклановцам. Вас наверняка впечатлили основные возможности игровой новинки, и вы желаете как можно скорее убедиться в ее достоинствах на практике! Чтобы испытать максимум эмоций от прохождения, непременно используйте секретные промокоды и бонус-коды «Кроссаут» (Crossout) за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Найти лучшее спецпредложение можно на этой странице.

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