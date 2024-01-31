Corel – это канадская организация, которая занимается разработкой ПО для управления фотографиями. На официальном сайте фирмы продаются также лицензионные офисные приложения, продукты для работы с мультимедиа и создания цифровой живописи. Программное обеспечение популярного разработчика заинтересует как профессиональных дизайнеров, так и обычных пользователей. Общее количество клиентов компании составляет уже более 100 миллионов человек. Если вы желаете приобрести программы для редактирования фото и формирования графики, не упустите возможность активировать эксклюзивные купоны (coupon codes) Corel («Корел») за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Получите скидку на выбранный товар при оформлении заказа! Действующие коды представлены внизу страницы: мы выбираем для вас самые выгодные спецпредложения.

Подробнее Скрыть