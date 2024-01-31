Age of Magic – это многопользовательская мобильная игра в фентезийном сеттинге с магией и пошаговыми сражениями. Великолепная графика, приятный геймплей и интересный сюжет никого не оставит равнодушным. Наращивай мощь, расти в уровнях и покажи всем, кто тут главный. Выступай против других игроков в стычках на арене или объединяйтесь в огромные рейды для яркой победы. Стань избранным волшебником, исполни пророчество и приведи этот мир к процветанию, остановив захват земель демонами. Собирай легендарных героев из разных рас и фракций, набирай в свой отряд только лучших и одерживай одну победу за другой. Выбирай из множества разнообразных режимов и не скучай. Проходи ежедневные испытания, участвуй в событиях и лови море удовольствия. Скачивай игру скорее себе на смартфон, а для получения дополнительных наград и бонусов используй промокоды и подарочные бонус-коды Age of magic («Эйдж оф мэджик») за январь - февраль 2024 года в Абхазии.

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